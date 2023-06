Molini di Triora, torrentismo alla scoperta del rio Grognardo e del torrente Argentina

Nuovo appuntamento per gli amanti del torrentismo. Domenica 18 giugno la sezione Cai di Sanremo ha organizzato un evento alla scoperta dei torrenti dell'entroterra.

"Vi portiamo lungo il rio Grognardo e torrente Argentina a Molini di Triora per una giornata di emozioni e divertimento" - fanno sapere gli organizzatori - "Il percorso è caratterizzato da diversi scivoli naturali, tuffi (mai obbligatori) e piccole calate su corda. È idoneo come prima esperienza".

"Previsti 25 minuti avvicinamento su sentiero, 2,5 -3 ore di discesa canyon e 25 minuti per rientro su sentiero. Appuntamento è in programma alle 8.30 a Molini di Triora" - dicono gli organizzatori - "I requisiti sono essere soci CAI e saper nuotare. L'attrezzatura necessaria comprende una muta completa in neoprene, un casco omologato da alpinismo, un imbrago da canyoning completo di bi-longe e discensore a 'otto' con relativo moschettone. Vi è la possibilità di noleggio della suddetta attrezzatura al costo di 30 euro". L'organizzazione dell'attività si riserva di valutare le condizioni delle attrezzature personali portate e, in caso di mancanza dei necessari requisiti di tipologia e manutentivi, di non ammettere detto materiale all'evento. Info e prenotazioni entro venerdì 16 giugno contattando Juri Montese al 320-4374089.