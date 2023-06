Entroterra e prodotti locali: a Vallebona torna "Verità, bugie e fior d'arancio" (Foto)

A Vallebona, domenica 18 giugno, andrà in scena la settima edizione di "Verità, bugie e fior d'arancio".

La protagonista dell’evento, che rientra nel calendario delle manifestazioni estive proposte dall'Amministrazione comunale, sarà l’acqua di fior d’arancio amaro, presidio Slow Food del comune di Vallebona, prodotta da La Vecchia Distilleria di Pietro Guglielmi, che ha rimesso in piedi l’attività di famiglia, esistente dal 1856, riuscendo ad espandere la sua attività e a farsi conoscere anche dal mercato estero.

Domenica prossima, perciò, dalle 16.30, nel centro della piazzetta de "u fogü", si potranno degustare vino e bugie. “Una pittoresca padella colma di olio bollente friggerà le deliziose bugie. Le donne del paese con le loro mani esperte ci faranno assistere alla ͚nascita di questo dolce, dalle fasi iniziali della lavorazione, con la farina messa a cerchio, sino alla cottura" - annuncia l’Amministrazione comunale - “Un vivace e profumato mercatino di produttori si snoderà lungo i caratteristici carugi del borgo: prodotti della terra a km0, marmellate artigianali, essenze, piante aromatiche e tante altre sorprese. Due chiacchiere conviviali tra amici, un buon bicchiere di vino per esaltare la fragranza del dolce e la musica frizzante di Dj Mumu allieteranno il pomeriggio estivo in un’atmosfera autentica e genuina. Un’occasione per stare insieme e per conoscere meglio una porzione di entroterra ligure che parla di mani e che profuma di farina uova e agrumi. Vi aspettiamo!”.