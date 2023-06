Si è chiuso con una festa il primo anno di attività dell'ASD Insieme Sanremo sezione Ginnastica Artistica (foto)

L'ASD Insieme Sanremo con la sezione della Ginnastica Artistica ha chiuso il suo primo anno di attività organizzando un allenamento a porte aperte: un bellissimo momento per ginnaste, genitori e tecnici.

Il presidente, Elisa Moscardi, e il vice presidente, Saverio Bonsignore, si dicono entusiasti e completamente soddisfatti del lavoro svolto in un solo anno di attività. Per l’associazione, infatti, questo è stato il primo anno di esperienza con la specialità della ginnastica artistica, ma si sono avvalsi della professionalità decennale, dell'esperienza e della complicità dello staff tecnico che si è dimostrato vincente conquistando il gradino più alto del podio in numerose gare affrontate fino a raggiungere il primo posto alle Finali Nazionali CSEN di specialità alla trave svoltasi a Cesenatico.

Il Presidente spiega, inoltre, che hanno molti progetti futuri, ma si sofferma anche su alcuni risultati ottenuti e sulle iniziative importanti e formative per le loro atlete che sono state organizzate in questo anno appena concluso: trasferte a Milano per il Grand Prix della Ginnastica e a Novi Ligure per allenamenti collegiali, partecipazione all’inaugurazione della nuova sede del CONI Regionale ad Imperia, menzione speciale al Festival Internazionale della Creatività all’Ariston, partecipazione al Progetto dei Centri CONI fino ad arrivare alla vincente trasferta della settimana scorsa alle finali nazionali di Cesenatico.

“Il team tecnico - continua il Presidente -, formato da professionisti laureati in scienze motorie e giudici regionali, ci ha dato fin da subito la certezza che attrezzare completamente una palestra per dare la possibilità alle ginnaste di lavorare in sicurezza ed efficienza avrebbe portato a grandi risultati”.

In risposta, i tecnici si dicono fortunati e gratificati di poter lavorare con una dirigenza capace, presente e fiduciosa nel loro operato.

Per l’associazione sanremese, quindi, è stato un anno di lavoro produttivo che lascia ben sperare per il futuro. Entusiasmo e passione, supportate dalla professionalità e dalle competenze, è preludio di successo!

L'ASD Insieme Sanremo ringrazia il presidente provinciale CSEN, nella persona di Giuliano Ferrari, e le famiglie sempre presenti e disponibili e dà appuntamento a fine giugno per i corsi estivi di ginnastica artistica e per la scuola estiva che si terrà nei locali dell’I.C. Sanremo Centro Levante (Via Volta). Invita tutti a seguirli sui social per i prossimi appuntamenti.