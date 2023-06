Sanremo non molla nella lotta ai furbetti della spazzatura: prolungato l’accordo con i Rangers. I DATI

Settanta accertamenti e 35 verbali. Il lavoro dei Rangers d’Italia nella lotta ai furbetti della spazzatura ha soddisfatto Palazzo Bellevue, sempre in prima linea contro gli abbandoni.

La convenzione tra Comune e Rangers è iniziata il 2 dicembre del 2022 ed è durata 6 mesi, fino allo scorso 6 giugno per un importo complessivo di 4 mila euro. I numeri parlano chiaro: 70 accertamenti, 35 verbali, 57 giornate e 232 ore di servizio per un totale di 1.263 chilometri percorsi. Ci sono quindi tutti i presupposti per proseguire nella collaborazione che il Comune ha voluto prolungare a un anno, estendendola quindi a giugno 2024. L’importo viene raddoppiato: 8 mila euro.

I Rangers saranno ancora il braccio operativo del Comune nel contrasto agli abbandoni che, nonostante un sistema di raccolta ormai in funzione da anni, continuano a manifestarsi sia nelle zone periferiche che in centro. I verbali stanno ‘aiutando’ nella conversione dei più convinti, ma c’è ancora molto da fare specie in tema di utenze che ‘fantasma’ che ad oggi risultano ancora sconosciute nel sistema della TARI.