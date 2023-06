Mercoledì prossimo la giornata mondiale del donatore di sangue: le prenotazioni in provincia

In occasione della giornata mondiale del donatore di sangue di mercoledì prossimo la FIDAS provinciale incaricata di raccogliere sangue per gli ospedali nella nostra provincia, organizza un’apertura straordinaria con orario esteso in tutti i suoi centri di raccolta situati a Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

A tutti i donatori che si recheranno a donare ed anche a tutte le persone che vorranno avvicinarsi per la prima volta al mondo della donazione, verranno consegnati alcuni gadget e sarà un’occasione per festeggiare il fantastico gesto di altruismo nei confronti delle persone che soffrono.

Se manca il sangue anche la medicina più d’avanguardia diventa impotente. Donando il sangue si salva una vita e si ricevono gli esami gratis. Per prenotare la donazione:

- Imperia: via Don Abbo il Santo 12, telefono 0183296395 whatsapp 3273522231;

- Sanremo: via Manzoni 39, telefono 0184576385, whatsapp 3209139672;

- Ventimiglia: via Brigate Partigiane 2, telefono 0184235279, whatsapp 3925880281.