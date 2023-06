Bordighera: l'amministrazione rilancia per le neo mamme, al via il contrassegno di sosta libera

Bordighera rilancia il parcheggio gratuito per le neomamme: a breve l’Ufficio Anagrafe, su input dell’Assessore Martina Sferrazza, subito dopo la registrazione di un nuovo nato invierà alle famiglie l’invito a richiedere il contrassegno per la sosta libera in tutto il territorio cittadino.

L’agevolazione, in vigore già da qualche tempo ma poco utilizzata, è riservata alle donne in gravidanza e alle mamme di bambini fino al compimento dei due anni di età, se residenti nella città delle palme. Il contrassegno, rilasciato dal Comando di Polizia Locale, è strettamente personale e non può essere ceduto.

Ovviamente può essere ottenuto fin da oggi da chi sia in possesso dei requisiti necessari; la lettera che sarà inviata dall’Ufficio Anagrafe per ogni nascita ha l’obiettivo di ricordare questa facilitazione, adottata per offrire un aiuto pratico e concreto alle famiglie.