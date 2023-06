Ventimiglia: nella notte allarme a Verrandi per una 50enne scomparsa

Ricerche nella notte a Verrandi, Ventimiglia, per una donna allontanatasi dalla abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 23, quando alcuni conoscenti non avevano più notizie di una 50enne straniera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la protezione civile e il soccorso alpino. La donna è stata convinta a rientrare e solo intorno alle 2.40 è stata ritrovata. Era in buone condizioni di salute.