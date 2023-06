Ultimo giorno per "Fuori Scuola" a Riva Ligure: due mostre e un incontro chiudono la manifestazione

Nei locali sono state esposte le opere realizzate dagli studenti della scuola secondaria. Lavori che non erano mai stati mostrati a causa delle restrizioni per l'emergenza pandemica. La mostra sarà visitabile dalle 17 alle 20.

Stessi orari ma nell'atrio del municipio per l'esposizione degli elaborati relativi al progetto sulle torri antibarbaresche. L’Istituto Comprensivo è stato infatti destinatario, come capofila, di una rete di Istituti del Ponente Ligure in rete con altre scuole liguri e sarde, di un finanziamento PON per lo studio delle torri antibarbaresche che caratterizzano il nostro territorio. Grazie alla collaborazione con Rione Orso Taggia e volontari del territorio, è stato proposto un allestimento in chiave storica.