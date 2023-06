Lo sceicco Khalifa Al Thani al Concorso internazionale di equitazione di Sanremo. L'intervista

Affabile, sorridente, gentilissimo. E' lo sceicco Khalifa Al Thani, impegnato nel Concorso internazionale di equitazione di Sanremo dove ha centrato un secondo posto in C135 dietro al francese Laurent Calcus e davanti al belga Ignace Philips. Come da tradizione (e passione) di famiglia, succede ci siano componenti che si dedicano a tempo pieno (o quasi) all'equitazione e ai cavalli. Con i quali girare il mondo. "E' la seconda volta - spiega - che vengo in Italia. Ho partecipato ai concorsi di Cattolica ed Arezzo. Ma oltre alle gare amo molto il vostro paese. Sono stato a Capri, Ischia Positano e in altre città molto belle".

La sua famiglia possiede, fra l'altro, il Paris Saint Germain di Messi, Mbappé e Neymar. "Il football deve piacermi quasi per forza - afferma - e ci gioco anche, ogni tanto. Ma amo soprattutto i cavalli. E le gare". Altre passioni? "La mia famiglia. Sono sposato e ho portato anche i miei due bambini. In questo momento sono a Montecarlo".

Dell'Italia apprezza anche altro. "Mi piace molto - confessa - il cibo. La pasta e i ravioli. Ma sono anche ghiotto di tartufi". A Sanremo è con l'amico e connazionale Ali Khalid Al Abda che ha ottenuto un secondo e un terzo posto in C115. "Sono molto contento - spiega quest'ultimo - anche se avrei voluto vincere. Io resto in Europa tutta l'estate e poi torno in Qatar". Con l'amico sceicco dopo Sanremo (dove sarà anche il prossimo weekend) andrà in Olanda. I due sono comunque impegnati in gare al Solaro anche domani, domenica.

Inutile ricordare che la famiglia Al Thani è una delle più ricche (e potenti) al mondo. Un patrimonio di 335 miliardi di dollari. Almeno la terza del pianeta. Si calcola che nella sola Milano possieda immobili per circa due miliardi di euro.