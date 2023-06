Torna il torneo di fine anno del Liceo Cassini di Sanremo: tutti in campo al grido di "Daje Gonza!"

Dopo due anni di stop a causa della pandemia questa mattina a Sanremo si è svolto il torneo di calcio di fine anno scolastico con gli alunni del Liceo Cassini di Sanremo. Le partite si sono svolte stamattina al campo sportivo di Pian di Poma, grazie all'organizzazione a cura dei docenti di scienze motorie Rodigari, Bonello, Avallone, Ceriolo e Cenzon.



La dirigente scolastica ed il corpo docenti sono felici di aver rinnovato questo importante appuntamento tradizionale per l'istituto. Toccante la manifestazione d' affetto dei ragazzi scesi in campo con una maglietta del giovane calciatore Alessandro Gonzalez detto Gonza, portiere delle giovanili della Sanremese colpito da una grave malattia, con la scritta "Daje Gonza". "Chi volesse contribuire ad aiutare il ragazzo e la famiglia potrà versare un contributo su https://www.gofundme.com/f/tutti-uniti-per-gonza " - ricordano dal Liceo.

Il torneo ha visto la partecipazione degli alunni dei 4 indirizzi del Liceo suddivisi in 2 gironi, uno per il biennio e uno per il triennio. La finale ha visto affrontarsi le vincitrici dei 2 gironi, biennio scientifico e triennio scientifico con la vittoria di quest'ultima.



La squadra del Liceo Scientifico Triennio era formata da: Belgrano 3D; Pasquali 4D; Ben Belgacem 4D; Fanin 5F; Urgnani 5F; Vitan 3G; Bellante 3F; Rodigari 3F; Berruti 3F; Di Nicola 3F; Barbagallo 4G.