Dolceacqua, premiati i vincitori di 'Un poster contro la violenza sulle donne' (Foto e video)

Gemma Noaro, Emanuel Moraru e Alice Gagliotti sono i vincitori di "Un poster contro la violenza sulle donne", progetto promosso dall'istituto comprensivo della Val Nervia, dall'associazione Penelope Donne del Ponente per le pari opportunità e dal comune del Borgo dei Doria. Le tre opere premiate sono state donate una al comune di Dolceacqua, una al preside dell'istituto Val Nervia e una al Centro Provinciale Antiviolenza Isv, che ha collaborato al progetto.

La premiazione dei lavori realizzati quest'anno dalle classi terze della scuola media locale contro la violenza sulle donne è avvenuta questa mattina in piazza Mauro in occasione della festa di fine anno scolastico delle scuole medie di Dolceacqua e Pigna alla presenza dei consiglieri comunali Simona Naso, Luana Mauro e Beatrice Orrigo, del presidente dell’associazione Penelope Donne del Ponente per le pari opportunità Daniela Lorenzi e del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo della Val Nervia Francesco Lettieri.

“E’ un grandissimo progetto che ovviamente deve farci riflettere e sensibilizzare su un argomento molto importante. La scuola deve sollevare la questione morale e civile e far comprendere ai nostri ragazzi quali siano i giusti comportamenti nell'ambito di un paese e una comunità civile e rispettosa" - afferma il consigliere comunale con delega alla Scuola Simona Naso.

“E’ un’occasione per riflettere su una tematica molto importante che riguarda gli uomini visto che il problema purtroppo siamo noi. Cominciare già da piccoli a comprendere il rispetto della parità di genere è davvero molto importante” - dice il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo della Val Nervia Francesco Lettieri.

“Ringrazio i ragazzi per l’impegno e la collaborazione che hanno dimostrato su questo tema che è importantissimo. Noi contiamo su di loro per avere un futuro migliore, più rispettoso tra uomini e donne” - sottolinea il presidente dell’associazione Penelope Donne del Ponente per le pari opportunità Daniela Lorenzi.

Durante l’evento sono anche stati consegnati degli attestati ai ragazzi che nel corso dell'anno scolastico hanno partecipato ai vari corsi proposti, come il patentino per lo smartphone e i giochi matematici, e, infine, si è svolto un talent show durante il quale gli alunni delle varie classi si sono potuti esibire ballando, cantando, suonando uno strumento o recitando.