'Un poster contro la violenza sulle donne', a Dolceacqua la premiazione dei lavori degli alunni delle medie

"Voglio sottolineare l'importanza del tema scelto per la festa di fine anno scolastico da parte del nostro istituto scolastico. Un tema a noi caro, come testimoniato dalla 'Panchina Rossa' che questa Amministrazione ha fortemente voluto, un argomento di forte attualità in una società che appare sempre più violenta, e non mi riferisco al solo femminicidio, ma anche ad altri innumerevoli casi di violenza minorile" - dichiara il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola riferendosi a "Un poster contro la violenza sulle donne", progetto promosso dall'istituto comprensivo della Val Nervia, dall'associazione Penelope Donne del Ponente per le pari opportunità e dal comune del Borgo dei Doria.

Domani mattina alle 9, infatti, in piazza Mauro vi sarà la premiazione dei lavori realizzati quest'anno dalle classi terze della scuola media locale contro la violenza sulle donne. "Giustamente, la scuola deve sollevare la questione morale e civile e far comprendere ai nostri ragazzi quali siano i giusti comportamenti nell'ambito di un paese e una comunità civile e rispettosa" - dice il primo cittadino - "Domani, purtroppo, a causa di un luttuoso evento a cui, in quanto amministratore, dovrò presenziare, non potrò essere fisicamente presente alla premiazione. A testimoniare la vicinanza dell'Amministrazione comunale al progetto vi saranno alcuni consiglieri. Vorrei, quindi, cogliere l'occasione per complimentarmi con i ragazzi e le insegnanti per l'importante lavoro svolto".

Le tre opere premiate verranno donate al comune di Dolceacqua, al preside dell'istituto Val Nervia e al Centro Provinciale Antiviolenza Isv, che ha collaborato al progetto.