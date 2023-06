Sanremo: alla Concattedrale di San Siro la solenne celebrazione del Corpus Domini (Foto e Video)

E’ stata celebrata questa sera, dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta, la solenne celebrazione Eucaristica del Corpus Domini.

La celebrazione della Santa Messa è stata officiata nella Concattedrale di San Siro, alla presenza del Sindaco Alberto Biancheri e del suo vice Costanza Pireri. Con loro alcuni componenti della Giunta e del Consiglio comunale, oltre alle rappresentanze delle forze dell’ordine e dell’associazionismo matuziano.

Dopo la celebrazione si è svolta la tradizionale processione tra via Debenedetti, piazza Eroi Sanremesi, via Feraldi, corso Mombello, via Nino Bixio, via Manzoni e la conclusione alla chiesa degli Angeli, con la benedizione Eucaristica.