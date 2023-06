Lo spirito ambientale del Lions Club Ventimiglia: piantumato un mandarino alla Primaria 'Biancheri' (Foto)

Importanti iniziative sono state portate a termine dal Lions Club Ventimiglia, per la valorizzazione della natura, di cui è referente attento Gianni Rebaudo, soprattutto come momento educativo nei confronti dei bambini.

Per celebrare la ‘Festa degli Alberi’ è stato piantumato un mandarino simbolico nel giardino della scuola Primaria dell'I.C. Biancheri. Le classi presenti, sotto la guida delle maestre Stefania Palladino e Samuela Calio hanno preparato canti e recitazione di poesie sul rispetto e all'amore verso le piante. In questo caso, essendo stato utilizzato un mandarino, è stato spiegato loro dalla Presidente del club Liria Aprosio l'origine orientale della pianta ma anche il positivo ambientamento al clima mediterraneo. E' stato messo in evidenza anche l'enorme potenziale alimentare e curativo degli agrumi in generale.

L'impegno dei bambini anche nei prossimi anni prevede che lo curino nella crescita e che ne possano godere i frutti. Il Lions Club ha ringraziato tutto il corpo insegnanti e soprattutto la Dirigente Antonella Costanza per la fattiva collaborazione nel progetto specifico e per tutti i service che si organizzano per gli alunni dell'Istituto Comprensivo ‘Biancheri’.