Ventimiglia, De Leo si dimette da consigliere comunale: il suo posto ad Alessandro Leuzzi

“Questa mattina mi sono dimesso dall’incarico di consigliere comunale. Lascio il mio posto al subentrante Alessandro Leuzzi, il primo dei non eletti. Non sarò presente al primo consiglio comunale perché stamattina ho consegnato le dimissioni con decorrenza deviata”. Lo annuncia Domenico De Leo (Pd), che avrebbe dovuto ricoprire l’incarico di consigliere comunale di opposizione all’interno del prossimo consiglio comunale, previsto nei prossimi giorni, a Ventimiglia.

“Non mi sono dimesso per motivi di carattere politico, ho semplicemente fatto una riflessione molto profonda e ho attivato un’idea che avevo maturato già da tempo. Sono molti anni che sono impegnato in consiglio comunale, sono più di trent’anni” - spiega De Leo - “Prima di questa ultima candidatura avevo già pensato di mettermi ‘da parte’ ma onestamente il progetto che abbiamo lanciato mi aveva convinto tantissimo e così ho deciso di rimettermi in gioco, tentando un ultimo giro di giostra ma ora ho deciso di fare qualche mese prima quello che secondo i miei programmi avrei fatto comunque".

“Lascio il partito in un momento di crescita, non mi riferisco ai voti o dei consensi ma mi riferiscono ai militanti di questo partito che negli ultimi anni sono cresciuti tanto. Oggi ci sono molti giovani, come Minazzo, Leuzzi, Stivala e Pastor, che si sono affacciati alla vita politica e al partito. Oggi rappresentano una grande risorsa insieme ai tanti adulti che, come me, imperterriti continuano ancora nella nostra missione” - sottolinea De Leo.

“Ringrazio tutte le persone che nell’arco degli anni ho incontrato in consiglio comunale e con le quali mi sono confrontato, con alcune di più con altre di meno, ma mai fuori dal giusto rapporto tra persone civili e perbene che si danno alla vita politico amministrativa e con tutti gli umori, le delusioni, le gioie, le soddisfazioni che subentrano sempre, di volta in volta, in chi fa questo tipo di cose. Ringrazio anche tutti gli elettori che quest’anno mi hanno sempre sostenuto" - dichiara De Leo - Non ho nessun dubbio o rammarico, avrei continuato la mia azione politico amministrativa senza difficoltà alcuna. Ho maturato questa scelta ed è un impegno personale che prendo anche nei confronti della mia famiglia alla quale ho tolto così tanto tempo negli anni e adesso è arrivato il momento di ritrovarlo".

"Sono sempre cresciuto, forse perché ho fatto tanta opposizione ma ho fatto anche una stagione in maggioranza come presidente del consiglio comunale che è stata eccezionale per me, per la maggioranza a cui facevo parte ma anche per i consiglieri di minoranza che nell’arco dei cinque anni ho avuto modo di regolamentare con il giusto approccio e ho sempre trovato il giusto ritorno e la giusta comprensione" - conclude - "In questi anni sono stato da una parte e dall’altra, credo di aver maturato l’esperienza che oggi comunque metto a disposizione del partito. Non è un ritiro totale dalla politica, rimango sempre nel partito in cui credo, al fianco di gente molto preparata e molto impegnata, in primis il nostro consigliere regionale Enrico Ioculano, che tra i suoi pregi ha una grande capacità di comunicare con la gente sia esterna che interna al partito. Sono orgoglioso di essere suo amico. Anche la nostra segretaria Vera Nesci dimostra molto impegno e capacità e mi auguro che possa portare tutto in consiglio comunale. Negli anni ho avuto anche modo di parlare più volte con la stampa e i giornalisti. Ho sempre avuto un rapporto cordiale tra persone preparate e competenti”.