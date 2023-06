Slitta udienza per il concordato RT: UGL preoccupata "Manovra per perfezionare questioni burocratiche"

Questo il commento del Segretario provinciale Guido Esposito e del vice segretario provinciale Simone Attanasio della Ugl Autoferrotranvieri in merito alla questione concordato di Riviera Trasporti. "La nostra organizzazione sindacale non si è mai prestata a giochi di potere a cui abbiamo assistito in questi anni e quindi non ci sentiamo spettatori. - aggiungono -

"Nutriamo una forte preoccupazione per lo slittamento dell'udienza riguardante il concordato ma siamo sicuri che questa manovra sia servita a perfezionare ulteriormente le questioni burocratiche e che ci sia tutto l'interesse di portare a termine l'operazione in maniera positiva da parte della proprietà".

Quando si parla di pace sociale bisognerebbe essere molto cauti perché la pace sociale è già finita da parecchi anni data la situazione di lavoro massacrante che non migliora e il sacrificio economico che i dipendenti hanno dovuto subire e tutto quello che ancora oggi si ripercuote sul posto di lavoro. Ricordiamo che Ugl in azienda non ricopre nessun ruolo di comando e si batte da sempre per la sicurezza dei lavoratori e per il rispetto dei loro diritti".