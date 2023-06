Nuova Giunta a Ventimiglia: Forza Italia "La fiducia del sindaco nel nostro partito è ben riposta" (Video)

“Siamo molto soddisfatti che il nuovo sindaco ci ha accordato e che riteniamo molto ben riposta”. Sono le parole di Filippo Bistolfi, vice coordinatore regionale di Forza Italia, che ha commentato la nuova Giunta di Ventimiglia (QUI). “Abbiamo una squadra molto affiatata e competente. Marco Agosta e Milena Raco sono due elementi importanti del partito e lavoreranno in sinergia con tutti i consiglieri e con gli iscritti e militanti di Forza Italia, che è tornata a crescere e, a Ventimiglia rappresenta il secondo partito. Faremo di tutto per far tornare grande la nostra città”.

Secondo Gabriele Amarella “Si respira un’aria nuova e di rinnovamento. Abbiamo anche l’esperienza di chi già ha amministrato e chi arriva per la prima volta ma ha le carte in regola per lavorare al meglio. Il nostro partito ha fornito due assessori con curriculum carismatico e di esperienza e, da domani, testa bassa e pedalare per far tornare grande Ventimiglia”.