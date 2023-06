Ventimiglia, Di Muro annuncia la sua Giunta: ecco i nomi e le deleghe (Foto e video)

Il neosindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro ha deciso la sua giunta. Nel primo pomeriggio di oggi, dopo tantissime riunioni e qualche indecisione dettata dalle discussioni tra le diverse liste, ha annunciato la squadra che lo affiancherà alla guida della città. "Nomi meritevoli e tutti idonei per ricoprire questi ruoli, ci sono tante aspettative per il lavoro da fare che svolgeranno in primo luogo gli assessori. Hanno tutti già un'esperienza lavorativa o di studi riguardo alle deleghe assegnate. C'è un giusto connubio tra esperienza e rinnovamento e sono state rispettate le quote di genere tra maschile e femminile. La giunta lavorerà in maniera sinergica per il bene di tutti i ventimigliesi" - dice il sindaco Flavio Di Muro.

"Il sindaco tiene tutte le deleghe non assegnate che sono Sicurezza e Polizia locale, Personale, Affari generali, Servizi legali, Partecipazioni, Infrastrutture e grandi opere e Programmazione Europea. Margo Agosta avrà le deleghe al Commercio, Protezione Civile, Servizi sociali e socio-sanitari, Scuola e servizi scolastici e Politiche abitative. Domenico Calimera avrà le deleghe ai Lavori Pubblici e manutenzioni, al Verde Pubblico, alle Frazioni e ai Cimiteri. Adriano Catalano avrà le deleghe al Bilancio, ai Tributi, all'Urbanistica, all'Edilizia privata, alla Difesa del suolo, al Demanio, al Patrimonio e alla Viabilità. Milena Raco avrà le deleghe all'Ambiente, all'Igiene e nettezza urbana e al Ciclo delle acque. Serena Calcopietro avrà infine, le deleghe al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura, allo Sport e alla Terra".

I consiglieri comunali potranno avere incarichi, che verranno assegnato in questo mese - annuncia il primo cittadino - ho già salutato tutti i dipendenti comunali e stiamo cercando di spostare tutti gli uffici degli assessori in questo piano. Lavoreremo con tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ho già avuto interlocuzioni con alcuni consiglieri di minoranza. Ci sarà un approccio di apertura ad una nuova stagione di confronto e di decisione. Domani parleremo di accoglienza e vi sarà una nuova conferenza stampa con il Prefetto che presenterà il protocollo di intesa. Un Pad sarà a fianco alla Caritas. Si tratta di una prima sperimentazione. Per l'estate vorremo rendere fruibili, pulite e sicure le nostre spiagge, abbiamo avviato i lavori da Latte a Nervia. Ho incontrato insieme agli uffici la ditta che si occupa del cantiere della pista ciclabile per condividere un cronoprogramma e azioni mirate volte all'accesso delle spiagge e all'utilizzo delle docce durante la stagione estiva. Posso dare rassicurazione sul bilancio comunale che al momento è in salute. Tra il 18 e il 20 giugno ci sarà il consiglio comunale durante il quale verrà eletto il presidente del consiglio".

La giunta comunale sarà, perciò, composta dal vicesindaco Marco Agosta e dagli assessori Milena Raco di Forza Italia, Domenico Calimera della Lega, Serena Calcopietro e Adriano Catalano di Fratelli d’Italia. Alla fine, nessun incarico per Roberto Parodi, ex candidato sindaco per i Frontalieri, che nei giorni scorsi aveva avanzato la richiesta di un assessorato o, in alternativa, della presidenza del consiglio comunale. Sarà probabilmente un consigliere comunale di maggioranza.

"Metterò tutto il mio impegno e la mia disponibilità per servire la nostra amata città" - commenta il vicesindaco Marco Agosta - "Abbiamo una squadra molto forte, efficiente, dinamica ed unita. Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno votato e pure quelli che non l'hanno fatto, ringrazio il mio partito che mi ha sempre sostenuto e il sindaco Flavio Di Muro".

"Per me è una grandissima soddisfazione anche perché si tratta del primo incarico"- commenta l'assessore Serena Calcopietro - "Metterò a disposizione tutte le mie competenze, nonostante la mia giovane età sul campo ho avuto diverse esperienze lavorative private e anche di studi. Sono a completa disposizione per la città di Ventimiglia".

"Ringrazio il sindaco per l'incarico e il mio partito per l'appoggio, calcare di nuovo questa aula che mi ha visto entrare da ragazzo e uscirne da uomo maturo è un onore. Cercherò di condurre il mio mandato all'insegna del confronto" - afferma l'assessore Adriano Catalano - "Confido in un proficuo confronto in ogni direzione. Con senso di responsabilità mi accingo a intraprendere questo incarico".

"Si forma una squadra competente e disposta a supportarci l'uno l'altro. Porterò all'interno di questa amministrazione tutte le conoscenze, apprese durante questi anni lavorando in enti locali della nostra zona, per il bene della città. Riceverò chiunque vorrà avere delucidazioni o vorrà essere supportato. Siamo persone predisposte all'ascolto" - dice l'assessore Milena Raco.

"Sono più emozionato di tutti i miei colleghi nonostante la mia età. Devo ringraziare soprattutto il mio partito perché ha voluto delegare a me questo compito" - dichiara l'assessore Domenico Calimera - "Da parte mia ci sarà il massimo impegno. Mi sono messo a disposizione. Ringrazio il sindaco e i cittadini. Metterò il massimo impegno per la città".

Confermati invece i Consiglieri comunali. Per Forza Italia Franca Bonadonna, Gabriele Amarella e Franco Ventrella. Per Fratelli d’Italia sono stati confermati Enzo Di Marco e Giovanni Ascheri. Per la Lega entrano: Roberto Nazzari, Simone Bertolucci e Rosa Papalia. Sempre in maggioranza entra in consiglio Matteo Ambesi (lista Torna grande Ventimiglia) e Roberto Parodi per i ‘Frontalieri’.

Per l’opposizione entrano in consiglio per le liste di Sismondini, lo stesso ex candidato a sindaco insieme a Vera Nesci, Cristina D’Andrea ed Alessandra Leuzzi (al posto del dimissionario Domenico De Leo mentre, per le altre liste entreranno anche Tiziana Panetta (Federazione Civica) e Gaetano Scullino (Scullino Sindaco).