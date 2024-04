Elezioni Amministrative Sanremo: in 300 per sostenere la candidatura di Alessandro Il Grande e Adriana Cutellè (Foto)

A quasi un mese dal voto Alessandro Il Grande e Adriana Cutellè, candidati nella lista Sanremo al Centro, hanno riunito alcuni loro sostenitori per un incontro con il candidato sindaco Alessandro Mager, davanti a oltre 300 persone.

“Stiamo facendo una bella campagna elettorale – evidenzia Il Grande - parlando di temi concreti e proposte credibili e sono fiducioso. In queste ultime settimane ho letto di sondaggi con numeri fantasiosi che si misureranno poi con una realtà diversa, come già capitato in altre campagne elettorali. Sto sentendo una crescente fiducia nel progetto e nella persona di Alessandro Mager, persona di valore che i sanremesi stanno apprezzando per capacità e serietà, circondato da personalità qualificate e credibili nelle liste a suo supporto. Credo che questo farà la differenza”.

Alessandro Il Grande ha poi risposto agli attacchi lanciati all'amministrazione Biancheri dai partiti guidati da Rolando: “Io sono abituato a fare autocritica e dico che è vero che l'amministrazione avrebbe potuto dare di più ma è anche quella che ha fatto di più negli ultimi trent'anni: Alberto Biancheri lascia oltre 200 milioni di euro di investimenti in corso per la città in vari settori e sono convinto che sarà ricordato a lungo come uno dei sindaci che ha fatto di più per Sanremo, impostando opere destinate a cambiare profondamente la città. I partiti di centrodestra che oggi lo criticano sono gli stessi che quando hanno governato hanno lasciato soltanto intenzioni ma non fatti, condannando la città a un desolante immobilismo. E ora dichiarandosi ‘in totale discontinuità con l'amministrazione Biancheri’, che invece lascia una eredità molto importante e sotto gli occhi di tutti, non fanno altro che cercare di nascondere la realtà dei fatti. Giudicheranno i sanremesi”.

“Sono felice di correre ancora insieme ad Alessandro Il Grande per la lista Sanremo al Centro. In questi anni di amministrazione - ha dichiarato Adriana Cutellè - abbiamo dato tante risposte ai cittadini e ancora molto resta da fare. Questo è lo spirito della nostra candidatura: portare avanti i tanti interventi programmati e migliorare il più possibile l’immagine e della città. Noi mettiamo a disposizione entusiasmo, passione ed esperienza, e sono felice di farlo per una persona capace, affidabile e seria come Alessandro Mager”.

Il candidato sindaco Alessandro Mager ha così terminato: “Ringrazio Adriana Cutellé e Alessandro Il Grande per l'invito, insieme abbiamo presentato la nostra visione della Sanremo del futuro, un importante impegno per portare a termine i lavori cantierizzati e progettati dall'attuale amministrazione insieme ad un rinnovato impegno nella gestione della pulizia, dell'arredo urbano. Stiamo lavorando al grande evento del 19 maggio al Teatro Ariston dove ci auguriamo di riunire i sanremesi che hanno a cuore il progresso sociale e economico della Città sposando il nostro progetto civico”.