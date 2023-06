Le strade di Fedez e Luis Sal a ‘Muschio selvaggio’ si separano: una frattura nata a Sanremo durante il Festival

Nel mondo italiano del podcasting era domanda ricorrente: che fine ha fatto Luis Sal? Perché non è più al fianco di Fedez alla conduzione di ‘Muschio selvaggio’? Da qualche settimana il rapper milanese è rimasto da solo alla guida del suo apprezzatissimo format su YouTube e l’assenza del fido compagno di avventure (e coideatore del podcast) stava facendo discutere non poco. Lusi Sal, per contro, era tornato alla sua attività di creator senza più riferimenti all’impegno precedente.

Oggi è stato lo stesso Fedez a dare spiegazioni, proprio dal microfono di ‘Muschio’, con una breve puntata in solitaria. Di fatto, l’amicizia e il rapporto di collaborazione con Luis Sal si sono rotti dopo l’ultimo Festival di Sanremo, edizione che ha visto Fedez protagonista sia come parte attiva che come comprimario del tanto discusso siparietto con Rosa Chemical e conseguente sfuriata della moglie Chiara Ferragni.

“Il progetto Sanremo è stato fortemente voluto da me, né io né Luis siamo stati pagati, tutti i soldi sono stati spesi per il format - ha spiegato Fedez - è stata una parentesi molto impegnativa, Luis non era d’accordo sul farla, poi mi ha detto di provare. Un’esperienza complicata anche perché caduta in concomitanza con un momento in cui la mia salute mentale non era al top. Alla fine del progetto c’è stata una discussione lavorativa in cui ho fatto notare a Luis come, dal mio punto di vista, avessi avuto la sensazione di dovermi far carico di tutto senza supporto da parte sua. Una discussione animata si una questione lavorativa che ci ha portati a prenderci qualche settimana di tempo per capire che cosa fare. Alla fine mi ha mandato un messaggio per dirmi che non avrebbe più partecipato al podcast”.

Finisce, così, una delle parentesi più brillanti del mondo del podcasting italiano e, come spesso accade nel mondo dello spettacolo italiano, è Sanremo a giocare un ruolo cruciale, a fare da sfondo quando le cose cambiano.