Fuori Scuola a Riva Ligure: fino a sabato tre giorni d'eventi con mostre e incontri

“Fuori scuola”: è questo il nome della tre giorni di eventi in programma a Riva Ligure dall’8 al 10 giugno 2023. L’iniziativa dedicata al mondo scolastico, è organizzata dall’IC Riva Ligure San Lorenzo al Mare in collaborazione con il Comune di Riva Ligure.



La manifestazione è stata presentata questa mattina dal Sindaco Giorgio Giuffra, dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Paola Baroni insieme alla consigliera comunale con delega all’Istruzione e docente Silvia Boeri, le referenti dei plessi scolastici coinvolti, Clara Musso e Monica Cortiula.





La mostra mai vista

Taglio del nastro, domani alle 18:30 con l’inaugurazione de “La mostra mai vista – le cose belle della scuola nascoste dalla pandemia” allestita dai ragazzi della scuola secondaria di I° grado di Riva Ligure all’interno dell’atrio comunale e del vicino “centro anziani”. L’8 giugno la mostra osserverà un’apertura serale e sarà visitabile dai cittadini anche nelle giornate di venerdì e sabato dalle 17 alle 20.

Torri di avvistamento del Ponente

Proiezioni, documenti informativi, foto e altri materiali artistici coloreranno i locali comunali raccontando il lavoro degli studenti di oggi e di ieri con un focus particolare sul progetto dedicato al PON “Torri di avvistamento del Ponente”. Nell’anno scolastico 2019/2022 l’Istituto Comprensivo “Riva Ligure San Lorenzo al Mare” è stato infatti destinatario, come capofila, di una rete di Istituti del Ponente Ligure in rete con altre scuole liguri e sarde, di un finanziamento PON per lo studio delle torri antibarbaresche che caratterizzano il nostro territorio. Grazie alla collaborazione con Rione Orso Taggia e volontari del territorio, verrà proposto un allestimento in chiave storica all’interno dell’ingresso monumentale del Comune che, ospiterà tra l’altro anche una postazione dedicata ad una raccolta benefica e di occhiali da sole usati promossa dall’oculista Dott. Franco Lupi nell’ambito della sua attività di volontariato per i bambini del Nepal.

Saggio Musicale

Sempre all’interno dell’iniziativa “Fuori scuola”, giovedì 8 giugno alle 21 presso il sagrato della chiesa di San Maurizio a Riva Ligure, andrà in scena il saggio musicale della scuola con gli alunni della Scuola Primaria “S. Pertini”, il Corolabo’ e “Orchestrando” della Scuola Secondaria “G. Marconi” coordinati dalla maestra Patrizia Marchese e dalla prof.ssa Vittoria Bessone.

Torri d'avvistamento, conferenza con Alessandro Castagnino

Infine a conclusione della tre giorni di eventi, sabato 10 giugno alle 18:00 presso la sala consiliare del Comune di Riva Ligure si svolgerà un incontro culturale dedicato alle “Torri di avvistamento” con la presenza del Dott. Alessandro Castagnino. Per l’occasione verranno consegnate ai Sindaci del Comune di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare due pannelli in ceramica con gli stemmi dei Comuni realizzati dagli studenti.