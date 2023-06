Sanremo: iniziata ieri pomeriggio la demolizione della struttura sul solettone di piazza Colombo (Foto e Video)

Dopo l’allestimento del cantiere e i primi interventi, ieri pomeriggio la ruspa ha iniziato ufficialmente a demolire la struttura in cemento sul solettone di piazza Colombo a Sanremo. Una lunga pratica iniziata anni fa con lo sfatto alle ultime attività commerciali rimaste e con il braccio di ferro con il ‘Kebabis’ che proprio non ne voleva sapere di abbandonare la sua sede nel cuore della città.

Dopo il posizionamento delle transenne e l’espansione sulla piazza per consentire la distruzione della struttura, è stata costruita una rampa per far arrivare la ruspa fino alla struttura da abbattere. E' stata rimossa anche la guaina isolante e rimossi gli infissi dell’ex biglietteria della Riviera Trasporti.

Ieri pomeriggio i primi colpi di benna al tetto della struttura per i lavori che, stando ai piani di Palazzo Bellevue, dureranno circa un mese. Entro fine giugno, quindi, la piazza sarà liberata e, finalmente, si potrà ampliare la visuale. Il totale dell’intervento affidato alla ditta ‘Eco Zetto’ ammonta a 86mila euro.

La domanda che molti si pongono è quella relativa a cosa sarà fatto sul solettone. I piani a lungo termine riguardano l’intenzione di allargare la piazza anche alla zona sottostante facendo leva sull’atto bilaterale d’obbligo con Riviera Trasporti in base al quale l’azienda dovrà lasciarla libera entro la fine del 2024. Nel frattempo il Comune riallestirà la piazza con un nuovo arredo urbano per renderla finalmente vivibile come merita.