Giro del diabete 2023, terzo posto per l'Adgp Aps. Palmas: "Iniziativa per sensibilizzare le persone sul tipo 1" (Foto)

Come ogni anno, l’associazione Type 1 Running Team, affiliata alla Federazione francese di atletica leggera specializzata nel supporto di corridori e camminatori diabetici, ha organizzato, dal 29 maggio al 4 giugno, un raduno sportivo amichevole attorno a una sfida ormai mondiale. L’obiettivo primario di questa competizione è quello di raggruppare quante più persone possibile sensibilizzandole sul diabete di tipo 1. Adgp Aps per il secondo anno ha partecipato e grazie ad ogni singola persona ha accumulato 3097 km ottenendo il terzo posto in classifica. In premio nulla se non la felicità di aver potuto contribuire facendo informazione e vedere così tante persone che fisicamente hanno perorato la causa.

Efisia Palmas, presidente dell’associazione desidera "ringraziare ogni singola persona, che, con lo spirito del 'colibrì', ha reso possibile sostenere la squadra Adgp Aps e ci ha aiutato a 'fare luce' sul diabete tipo 1 soprattutto nel territorio ponentino dove auspichiamo che a breve si possa arrivare all’attivazione dell’ambulatorio pediatrico rivolto ai piccoli pazienti come da progetto della Regione Liguria: il Gaslini Diffuso. Grazia anche a Christine Basso per la collaborazione e l’aiuto per monitorare l'evento seppur da remoto (raccolta km e partecipanti) e infine ringrazio Max Astraldi della parrocchia di N.S della Mercede di Sanremo che ha contribuito con i km percorsi durante il suo pellegrinaggio a Santiago di Compostela, il gruppo di amici dell'associazione Cuore in Movimento, il gruppo CAI di Bordighera, gli amici e soci di Adgp Marco Campagna & Friends, Mauro Erbetta e ancora grazie a tutti voi per aver partecipato!".