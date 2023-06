Bordighera: 'Hommes des Merveilles', il volume in braille al museo-biblioteca Clarence Bicknell

Al museo-biblioteca ‘Clarence Bicknell’ di Bordighera è disponibile per la consultazione il raffinato volume in braille Hommes des Merveilles pubblicato dall’editore Garrandes di Nizza.

L'opera è stata donata alla biblioteca dall'associazione Arrimages in occasione della visita del gruppo degli 'Amici del Museo di Storia Naturale di Nizza' di sabato scorso con la partecipazione di 19 visitatori. Il libro è in braille e corredato di 14 raffinate stampe a rilievo delle incisioni rupestri studiate da Clarence Bicknell nella Valle delle Meraviglie e nelle valli circostanti. Le schede presentano inoltre testi in italiano, francese e inglese in caratteri ad alta visibilità.

L'opera polisensoriale permetterà di far scoprire le incisioni studiate da Clarence Bicknell anche a ipovedenti e non vedenti secondo quella attenzione e sensibilità già dimostrata dallo stesso Bicknell tra le cui collezioni sono state rivenute opere in braille.