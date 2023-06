A Ventimiglia alta apre ‘Venti’ il nuovo ristorante che porta in tavola il Mediterraneo

Apre domani 'Venti', eccezionale ristorante nel cuore di Ventimiglia Alta a pochi passi dall’antica chiesa romanica di San Michele, con terrazza panoramica costellata di tipici ulivi liguri affacciata sul mare.

Venti come i venti, che accarezzano questa città dalle antiche tradizioni, al centro del grande progetto di rigenerazione urbana “Marina di Ventimiglia” promosso da Marina Development Corporation, che ambisce a rilanciare il retroporto cittadino con “Borgo del Forte” complesso residenziale-alberghiero e “Borgo del Forte Campus” sull’area del Campasso con la realizzazione di una scuola internazionale, parco urbano e strutture per lo sport. Si tratta della seconda apertura firmata MDC, dopo quella dell’Antica Gelateria d’Autore di Via Garibaldi, inaugurata nel luglio del 2021 e punto di riferimento per il gelato in città.

Venti è ispirato al design degli yacht e delle barche d’antan, con utilizzo di boiserie in legno di noce, specchiature e dettagli in ottone, marmi e lampadari in vetro di Murano. Straordinari gli spazi esterni, caratterizzati dal forte impiego di legno e piante che si fondono con gli ulivi della terrazza panoramica, sotto i quali si potranno degustare i piatti gourmet elaborati dallo chef. Per condurre il Venti, MDC ha scelto di puntare sul futuro, dando vita a una joint venture con due giovani ma già più che affermati protagonisti della scena enogastronomica della Riviera e non solo: Diego Pani e Paolo Roi.

Il primo, terza generazione di chef e ristoratori, dopo aver lavorato in alcune tra le più importanti cucine di Italia e Francia, oggi è alla guida della Maison Pani, l’azienda di famiglia che consta di tre ristoranti dalle anime diverse tra Ventimiglia e Bordighera.

"Inauguro la mia quarta tavola con l’amico Paolo Roi con grandissimo entusiasmo - commenta lo chef Diego Pani - Al Venti servirò una cucina totalmente mediterranea, che non conosce frontiere. I venti saranno il vettore che ci porterà a incontrare influenze greche, spezie dal Nord Africa, pimenti dai Paesi Baschi. Infine, l’olio extravergine d’oliva firmato Roi sarà il fil rouge di una carta che avrà un occhio di riguardo verso i crudi del nostro mare".

Il secondo, Paolo Roi, originario di Badalucco - piccolo paesino incastonato nella Valle Argentina in Liguria - nasce in una storica azienda che da cinque generazioni produce olio extravergine d’oliva di alta qualità. Dopo aver viaggiato per studio e per passione, torna a casa per portare il proprio contributo all’azienda di famiglia e alla propria terra.

"Quando ho sentito parlare di questo progetto per la prima volta, non potevo che non pensare al mio amico Diego per svilupparlo - dichiara Roi - La prima volta che abbiamo visto il locale si faceva davvero fatica a immaginare la meraviglia in cui si è trasformato. Partiamo carichi, coscienti che la posizione unica e il bellissimo uliveto si faranno amare da subito. In cucina Diego sfodererà le sue tecniche migliori per raccontare quello che è la cultura del mare che bagna le nostre coste".

"La missione di MDC nel rilancio di Ventimiglia - conclude Giuseppe Noto, <s>l’</s>Amministratore Delegato MDC - ci ha portato a collaborare con giovani e talentuosi imprenditori locali, che ringrazio per l’entusiasmo che hanno infuso in questa partnership fin dal primo giorno tesa ad ampliare l’offerta enogastronomica cittadina di qualità. Continuiamo con determinazione a rendere Ventimiglia sempre più attrattiva ai turisti internazionali e guidarli alla scoperta delle meraviglie che la città ha da offrire".