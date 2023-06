Ventimiglia: si sblocca l'impasse politico, incontro fruttuoso oggi pomeriggio tra Parodi e il sindaco Di Muro

Sembra si possa essere sbloccata la situazione politica di Ventimiglia. Come annunciato questa mattina dal nostro giornale (QUI), nelle prime ore del pomeriggio si è svolto un nuovo confronto (dopo quello di ieri sera con i partiti), tra il leader dei ‘Frontalieri’ Roberto Parodi, e il neo sindaco della città di confine, Flavio Di Muro.

“Mi ha ribadito intenzione di darci piena considerazione alla pari di tutte le altre forze politiche che hanno vinto le elezioni. Ho fiducia nel sindaco – dice Parodi - e ci rivedremo nei prossimi giorni per fare una analisi più approfondita in attesa del primo consiglio comunale dove illustrerò cosa intendo fare a favore della mia categoria nell'amministrazione comunale”. Questa sera Parodi parlerà con i suoi fedelissimi, anche alla luce dell’incontro avuto oggi.

I nomi della Giunta sono sempre quelli già noti dal dopo elezioni, con Marco Agosta che è il più indicato anche per la carica di vice Sindaco. Con lui Adriano Catalano, Milena Raco e Serena Calcopietro mentre in bilico Simone Bertolucci e Domenico Calimera (quest'ultimo favorito). Ancora da decidere il nome del presidente del consiglio comunale, che dovrebbe essere Giovanni Ascheri. La Giunta sarà presentata domattina.

Confermati invece i Consiglieri comunali. Per Forza Italia Marco Agosta, Franca Bonadonna e Gabriele Amarella. Nel caso in cui Agosta entrasse in giunta, al suo posto troverebbe spazio la prima dei non eletti, Milena Raco con 124 voti. Ma visto che è indicata come componente dell’esecutivo, a quel punto toccherebbe a Franco Ventrella con 113.

Per Fratelli d’Italia sono stati confermati Adriano Catalano ed Enzo Di Marco. Anche in questo caso, con Catalano in Giunta entrerebbe Giovanni Ascheri (che potrebbe anche fare il presidente del parlamentino). Per la Lega entrano: Domenico Calimera, Roberto Nazzari e Simone Bertolucci con la possibilità di due inserimenti se Calimera e Bertolucci verranno scelti per la squadra da Di Muro. Toccherebbe a Rosa Papalia con 161 voti e Antonella Marchesi con 144. Sempre in maggioranza entra in consiglio Matteo Ambesi (lista Torna grande Ventimiglia) e Roberto Parodi per i ‘Frontalieri’.

Per l’opposizione entrano in consiglio (a meno di rinunce) per le liste di Sismondini, lo stesso ex candidato a sindaco insieme a Domenico De Leo, Vera Nesci e Cristina D’Andrea mentre, per le altre liste entreranno anche Tiziana Panetta (Federazione Civica) e Gaetano Scullino (Scullino Sindaco).