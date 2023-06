Il Punto Donna di Taggia cresce: arrivano due nuove associazioni, Cane "Aiuto anche per le famiglie"

Da quando è nato a inizio 2020, il Punto Donna è cresciuto molto ed è cambiato, tanto da entrare a far parte dei servizi sociali tabiesi. L'obiettivo iniziale era di porsi come supporto alle donne per le difficoltà quotidiane e non solo per casi di violenza o maltrattamento oggi è qualcosa di più. "È proprio grazie alla crescita della rete di associazioni legate al Punto Donna che oggi possiamo offrire aiuto anche ai bambini e del resto i figli sono un parte fondamentale della vita delle donne. - commenta Laura Cane - Crescita che permette quindi di avere più risorse non solo nella gestione dell'emergenza ma anche nella risoluzione del problema che è la partita più difficile. Questo è l'obiettivo dei Servizi Sociali".

Promozione del Punto Donna anche nei comuni vicini