Ventimiglia: lettore chiede grande attenzione alle spiagge, in particolare quella dei Balzi Rossi

Un nostro lettore di Ventimiglia, D.A., ci ha scritto per chiedere al nuovo sindaco Di Muro di tenere fede a tutti gli impegni appena assunti circa la valorizzazione delle spiagge della città:

“In particolare spero che anche quella dei Balzi Rossi sia resa fruibile come lo era diventata dopo l’intervento di ripascimento (spianatura terreno e posa di sassolini rosa) attuata lo scorso anno dall’allora amministrazione Scullino. Purtroppo le mareggiate invernali e la mano di individui che hanno a cuore solamente il deturpare questo luogo, di una bellezza naturale invidiataci anche dai nostri cugini di oltreconfine per fini non tanto reconditi. Non è possibile che la Strada Romana sia percorsa quotidianamente da ogni tipo di mezzo a quattro ruote solo perché ciò è utile a chi gestisce attività turistiche. I grossi massi presenti sulla spiaggia ,che non sono caduti naturalmente sulla stessa a causa del moto ondoso ma vi sono stati scaricati da chi vede nella fruizione di questa porzione di spiaggia un potenziale decremento alle proprie entrate commerciali e che di fatto restringono inesorabilmente lo spazio a chi ha deciso di godere del sole e del mare gratuitamente come è proprio diritto. A nome delle decine di persone che da anni frequentano la spiaggia, chiedo al neo indaco di cogliere l’occasione e rendere migliore un angolo straordinario per storia naturale e che funge da ‘biglietto da visita’ per chi entra in Italia dal confine con la Francia”.