‘L’adolescenza nell’epoca dell’incertezza’, conferenza e cena benefica pro Sierra Leone dell’Inner Wheel Club e AIDM di Sanremo

L’Inner Wheel Club di Sanremo in collaborazione con l’Associazione Italiana Donne Medico Sezione di Sanremo e con la partecipazione dei Club services del nostro territorio invitano tutta la cittadinanza ad un evento che unisce approfondimento e convivialità.



"Le due associazioni - si spiega nel comunicato - si sono fatte promotrici della condivisione dei risultati dello studio condotto dal Dott. Roberto Ravera - Direttore della Struttura Complessa di Psicologia dell’Asl 1 Imperiese - e dai suoi collaboratori. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Sanremo, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Imperia, dell’ASL 1 e dell’Associazione Italiana Donne Medico.

'L’adolescenza nell’epoca dell’incertezza: uno studio sulla realtà giovanile della provincia di Imperia' è il tema della relazione del Dott. Ravera, frutto di un lungo lavoro di interviste e riflessione sull’età adolescenziale nella nostra provincia. Un argomento che ci riguarda da vicino, che presenta aspetti variegati e non sempre evidenti o di facile lettura.



L’obiettivo è stato quello di indagare la condizione psicologica e sociale dei ragazzi in un periodo che, a causa della pandemia e dello scoppio della guerra sul nostro continente, ha colpito duramente le fasce più vulnerabili della popolazione. Nel contempo, l’incontro intende sensibilizzare l’opinione pubblica su queste problematiche, al fine di supportare i nostri adolescenti nell'affrontare il loro presente e proiettarsi nel futuro.

Interverranno alla serata la Dott.ssa Federica Ingaramo e la Dott.ssa Stefania Guasco. Il progetto, finanziato nel contesto dei progetti europei Alcotra, ha avuto l’adesione dell’Ufficio Scolastico Regionale e della quasi totalità delle scuole della provincia, con la partecipazione di oltre 4000 studenti delle terze medie e seconde e quarte superiori.

Al termine della conferenza, seguirà una serata conviviale presso il Ristorante 'Tee and Shot' del Circolo Golf degli Ulivi a Sanremo, con lo scopo di raccogliere fondi per contribuire alla creazione di un centro di accoglienza giovanile in Sierra Leone, che ospiterà bambini e adolescenti profughi in fuga dalle guerriglie e dalle violenze di quei territori".



Per informazioni e prenotazioni scrivere a iiw.it.sanremo@gmail.com.