4 Giugno: per un giorno Sanremo è capitale di solidarietà… per gli amici a 4 zampe! (foto)

Domenica 4 giugno Piazza Borea D’Olmo era gremita di lions, amici, simpatizzanti unità cinofila e tanti tanti amici pelosetti che circolavano felici di essere i veri protagonisti della manifestazione organizzata dal Lions Club Sanremo Matutia.

Il Lions Club Sanremo Matutia ha organizzato col Patrocinio del Comune, un service: ”IO CAMMINO CON TE“ coi nostri amici a 4 zampe con lo scopo di aiutare il canile/gattile di Sanremo alleggerendo cosi il loro problema alimentare.. Una manifestazione che ha riportato un ottimo successo condiviso dagli sponsor quali Costa Ligure, PET’ Splanet (presente la titolare sig. Chiara), numerosi soci del club e altri generosi volontari.

Presso il gazebo allestito per l'occasione alle ore 9 hanno avuto inizio le iscrizioni, si sono susseguite frenetiche le richieste di partecipazione: la tesoriera del club Eleonora coadiuvata da Elena, Grazia, Mluisa, Gianni, Stefano, Patrizia, Sara, Enzo e con la presenza costante della presidente Roberta tra i soci, hanno aiutato Luisa, la vera artefice del service che già prima del Covid aveva fatto precedenti edizioni cinofile e che ha curato personalmente ogni dettaglio di questa iniziativa!! Allo scopo della buona riuscita una squadra operativa di soci, nei giorni precedenti, ha fatto una capillare distribuzione per divulgare locandine e depliant che sono apparsi dovunque in ogni angolo di Sanremo dalla Foce a San Martino... e zone periferiche... e si è riscontrata in più occasioni una forte complicità verso questa inziativa benefica per il territorio!

Tra i partecipanti è dovere menzionare Giulia e Fabio venuti apposta da Mantova portando sulla loro maglietta la foto di DIK un Cavalier King che ha contribuito a far crescere questa 6° edizione di riunione cinofila essendo stato sempre presente ma che è mancato pochi giorni orsono. Per l'occasione è stata loro consegnata una targa di riconoscimento per la loro presenza e generosità dalla presidente del club Roberta Rota che ha sostenuto e creduto in questo service e da Luisa Bianchi che ha con loro rapporti di amicizia.

Verso le ore 11 ha avuto inizio la passeggiata in corso Matteotti, circa 50 cagnetti hanno sfilato per le vie del centro con i loro padroni, tanti soci con i loro giubbotti gialli per onorare il Lions, sono stati spesso fermati e chiamati da passanti incuriositi da questo piacevole turismo! E tra di loro come non menzionare Tolomeo? Un trovatello paraplegico che con l'aiuto di un carrellino apposito è riuscito a fare l'intero percorso da piazza Borea d’Olmo al Casino Municipale… seguendo gli amici più fortunati! E' stato premiato con una medaglietta d’ argento per aver raggiunto il “traguardo” seppur con tanta fatica!!… Tappa obbligata per tutti grandi e piccini sulla famosa scalinata oggetto per l'occasione di una foto commemorativa della “insolita clientela“! Nel contempo l’amica Alessia della CRI ha pensato bene di allietare i più piccoli con l 0maggio di palloncini colorati molto graditi!

Al ritorno è stato offerto un rinfresco curato egregiamente dalla Panetteria Cannapo e Pagani: momento di relax e di socializzazione, di ringraziamenti e congratulazioni per la raccolta che sarà interamente utilizzata per l acquisto di prodotti per il canile Un saluto ed un ringraziamento ai nostri amici che ricordiamo tutti per nome dando loro appuntamento al prossimo anno: Cloe, Ginevra, Aiko, Molly, Pippo, Hebby, Barney, Akira, Chanel, Eros, Nila, Didier, Otto, Piero, Kira, Pato, Tato, Ambra, Anja, Telma, Coffee, Maggie, Ody, Desy, Vilma, Pedro, Achille, Tolomeo, Lilly, Ginko, Agnese, Papu, Tommy, Vanina, Layka, Pepper, Brando, Thor, Luna, Loki, Tobia, Ercole, Argo, Venus, Charlie!!!

Lions club Sanremp Matutia Ballestra Mluisa addetto stampa