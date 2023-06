Valle Argentina: ieri esercitazione di Soccorso Alpino e Croce Verde con la sinergia targata 'Proteus'

Mettere in campo le peculiarità e le qualità di ognuno, unire tutte le forze per essere ancora più tempestivi in caso di intervento. Soccorso alpino e speleologico Liguria assieme alla Croce Verde di Arma di Taggia sono pronte in sinergia a tutelare l'incolumità di chi durante l'estate si ritroverà (a piedi o in bici) in valle Argentina.

Proprio qui durante la bella stagione la Croce Verde di Arma di Taggia ha un presidio con tanto di ambulanza nei fine settimana. Pertanto in caso in richiesta di soccorso sono i primi che vengono attivati. Tuttavia in alcuni casi l'intervento potrebbe essere necessario in una zona impervia. Ed è proprio qui che nasce la collaborazione con il Soccorso alpino. I tecnici che fanno parte di questo corpo infatti sono in grado di agevolare (grazie all'esperienza di movimentazione in montagna) il personale sanitario della pubblica assistenza..

Di fatto le tecniche di movimentazione del soccorso alpino permetteranno alle forze mediche e infermieristiche (di cui è dotato anche il Soccorso alpino) di raggiungere velocemente l'infortunato in zona impervia. Non solo: una volta praticato il primo soccorso saranno sempre i tecnici del Soccorso alpino a fare in modo che il paziente possa arrivare nel più breve tempo possibile in una zona dove possa essere caricato su un'ambulanza o recuperato da un elicottero.

Per questo motivo ieri proprio in valle Argentina (nonostante la pioggia) c'è stato un addestramento congiunto. Si sono svolte manovre di movimentazione su terreni complessi, utilizzo dei presidi per il soccorso in zone impervie e tecniche di imbarellamento su pendenza elevata. La giornata di esercitazioni ha confermato che la sinergia tra Soccorso alpino e Croce Verde di Arma di Taggia funziona.