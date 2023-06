Fiera del Libro di Imperia: Roberta Schira e Raffaella Fenoglio chiudono gli incontri all’Oasi del Gusto.

Roberta Schira, scrittrice e giornalista del “Corriere della Sera”, dove cura una rubrica di critica gastronomica e segue con interviste e servizi le novità della scena gastronomica, sarà presente oggi alle 18.00 alla Fiera del Libro di Imperia presso l’Oasi del Gusto.

L’occasione è data dalla ristampa del suo fortunatissimo libro “Mangiato bene? Le sette regole per riconoscere la buona cucina”, un libro sulla teoria della critica gastronomica, noto come “canone Schira” e adottato come testo da molte scuole.

Per Roberta Schira sarà un gradito ritorno nel Ponenete ligure, dove ha ritirato nel 2021 il premio libro da gustare per la sua opera "I nuovi onnivori".

Alle 18,30 Raffaella Fenoglio chiuderà gli incontri con il suo ultimo libro “La cucina incantata illustrata. Le ricette tratte dai film di Hayao Miyazaki”.

Si chiude così la rassegna curata da Claudio Porchia, giornalista e direttore di Traveleat, la pagina dedicata ai viaggi ed al gusto del gruppo Morenews, che ha registrato grandi successi con gli incontri con Valerio M.Visintin, Eleonora Cozzella e Antonio Padellaro.

Ecco il programma dell’Oasi del Gusto di domenica 4 giugno:

ore 11,00 Veronica Testa “E mi - Storie di un paese che resiste. Glori, Valle Argentina” Ed. Antea

ore 11,45 Fausto Badano Littardi, Maria Alessandra Ghio “SI. È vero ma è un caso. Sei sicuro?”

ore 16,00 Franco Bianchi “Imperia 100. Cento anni-cento personaggi illustri” Ed. Fusta. Dialoga con l’autore Luigi Leone

ore 16,30: ”Il patrimonio culturale delle Alpi Marittime“ - Incontro con Monica Ciaburro Deputato, Parlamentare, Vice presidente della Commissione Difesa e Sindaco di Argentera e con il Prof. Giuseppe Tardivo professore Onorario di Economia e gestione imprese dell’Università di Torino. Presentano Luigi Leone e Franco Bianchi.

ore 17,15 Chiara Parente”La patata racconta” Ed. Epokè

ore 18,00 Roberta Schira “Mangiato bene? Le 7 regole per riconoscere la buona cucina” Salani Editore

ore 18,30 Raffaella Fenoglio “La cucina incantata illustrata. Le ricette tratte dai film di Hayao Miyazaki”