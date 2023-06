Ingenito rieletto sindaco di Bordighera, Lacala (Udc): "La sua squadra è forte" (Video)

“Sono bordigotto ma non ho potuto partecipare direttamente a queste elezioni, vivendo a Cuneo, però sono davvero molto contento della rielezione del sindaco Ingenito. Secondo me ha fatto bene sia lui che l’intera squadra“ - afferma Antonello Lacala, coordinatore di Udc -Unione di Centro per Cuneo e valli, commentando l'esito delle elezioni amministrative a Bordighera.

“Come Udc siamo estremamente felici di questa rielezione e auspichiamo che Bordighera ritorni ai fasti di un tempo” - dice Lacala - “Personalmente credo che un solo mandato a un sindaco non basti mai perché ha bisogno di tempo per lavorare. La squadra di Ingenito è forte. Tutti sanno come fare e hanno dimostrato di essere presenti sul territorio”.

“L’Udc per parola di Paolo Greco, il nostro coordinatore del centro nord, non può che essere contenta della rielezione del sindaco Ingenito" - conclude Lacala.