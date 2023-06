Ventimiglia: la Croce Verde Intemelia inaugura quattro nuovi mezzi

Per il suo 74° anno di fondazione la Croce Verde Intemelia ha organizzato l'inaugurazione di quattro nuovi mezzi a disposizione del territorio intemelio.

L'evento è in programma sabato alle 9 nella sede in piazza XX Settembre 8 a Ventimiglia.

L'inaugurazione dei mezzi, la benedizione e i festeggiamenti vedranno la partecipazione delle autorità, di altre pubbliche assistenze e della cittadinanza.