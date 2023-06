Il Bowling di Diano si rinnova e propone un fitto programma di serate estive

Il Bowling di Diano si rinnova: da 35 anni il centro è uno dei più importanti e frequentati punti di riferimento per il divertimento del ponente ligure e da questo mese avrà un'offerta ancora più ricca. Il bar cambia gestione e, con il suo staff giovane e accogliente, ospiterà un fitto programma di serate estive (luglio- agosto): dai venerdì di musica dal vivo agli spettacoli del mercoledì "Sul filo del divertimento", per bambini e non, a cura di Fem Spettacoli.

Anche la sala giochi si arricchisce di uno spettacolare playground per i bambini da 0 a 11 anni, perfetto per organizzare feste ed eventi per i più piccoli. Ma non è tutto: ci sono 12 piste da bowling, videogiochi, biliardi, ping pong, calcio balilla e un minigolf esterno con 10 buche.

"Per condividere questo momento importante abbiamo organizzato una serata speciale venerdì 2 giugno. I Nosmet animeranno la serata con la loro musica rock dal vivo a partire dalle 21.30 e potrete provare i nostri nuovi drink. Vi aspettiamo per festeggiare insieme questo nuovo inizio" - dice il presidente Angelica Leotta.