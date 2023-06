Alla scoperta del legame tra Imperia e Cetara, Flag Gac Mare delle Alpi protagonista allo Slow Fish di Genova

Il Flag Gac Mare delle Alpi è presente in questo lungo fine settimana all’edizione 2023 dello Slow Fish di Genova.

Il Flag, uno dei gruppi di azione locale legati al mondo della pesca, presenta una sorta di bilancio dell’attività svolta in questi anni sul territorio:



“La nostra è un’attività molto articolata, una parte viene svolta presso lo stand istituzionale della Regione con dei seminari di approfondimento per portare a conoscenza gli studi che abbiamo fatto durante questi 7 anni di programmazione. Sono studi molti importanti svolti dall’università di Genova - ci racconta la referente Barbara Esposto - Ci siamo resi conto che l’Europa legifera ma quando si arriva con dei dati si può anche andare a supportare con maggior forza le richieste.

Altra cosa molto importante è la capitalizzazione dei progetti di cooperazione, portati avanti insieme ad altri Flag di altre regioni, in particolare con il Flag di Cetara (Salerno).



A Imperia c’è una colonia di pescatori che nel primo dopoguerra sono saliti da Cetara per andare a lavorare a Imperia. Abbiamo creato questa sorta di viaggio al contrario con il primo ittiturismo della regione. Una sorta di ritorno alle origini perché crediamo che la pesca in Liguria abbia un patrimonio enorme di tradizioni e di cultura che altrimenti rischiamo di perdere.



Inoltre è già il secondo settennato che lavoriamo con il Flag Sardegna. Sul tema delle aree marine e zone di protezione abbiamo moltissimi punti d’incontro che ci hanno permesso di svolgere importanti progetti europei anche fuori dalla programmazione dei Flag”.