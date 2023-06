Al Casinò di Sanremo lo spettacolo “Ma io friggo acciughe” di Patrizia Campanile

Lunedì al Teatro del Casinò di Sanremo, a partire dalle 20.45, si tornerà a ridere e sognare con il one woman show di Patrizia Campanile, attrice sanremese dall’inconfondibile stile eccentrico e frizzante.

Il nuovo spettacolo, dopo il recente successo delle due repliche del musical Elyza - My Flower Lady, si chiama “Ma io friggo acciughe!” e rappresenta un esilarante excursus del percorso professionale della protagonista, nata ballerina, e diventata oggi artista a tutto tondo, senza trascurare le incombenze e necessità della vita di tutti i giorni.



Patrizia, infatti, è nota anche per la sua piccola e deliziosa friggitoria “a bordo”, la barchetta “Solo la lisca” ancorata al porto vecchio di Sanremo che, solo ed esclusivamente in presenza di pesce fresco appena pescato dal compagno Lele Sangregorio (“il pesce di mio marito”, come lo ha definito lei stessa, con la sua incontenibile ironia), propone golosi “cuoppi” napoletani a base di acciughe, sarde e altro pescato del giorno. Un legame indissolubile quello fra Patrizia e il mare, che più volte emergerà nello spettacolo, ricco di musiche irresistibili, balli scatenati, costumi sfarzosi e una nota di malinconica dolcezza presente in ogni spettacolo dell’attrice.