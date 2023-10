Imperia: centrale dello spaccio scoperta in un bar sala giochi, doppio arresto della Polizia (Foto)

Due albanesi (un uomo ed una donna, L.A. e L.L.) sono stati arrestati, dalla Squadra Mobile di Imperia, per avere trasformato un bar-sala giochi in un vero e proprio punto di spaccio dove gli acquirenti, mostrando una banconota da 50 euro, ricevevano, indisturbati, una pallina termosaldata contenente cocaina.

Gli agenti, dopo un controllo (risultato positivo) su un uomo italiano che aveva appena acquistato la droga, sono entrati nel locale e, durante la perquisizione, hanno scoperto un deposito poco distante, dove la droga veniva ripartita e confezionata per la vendita. Poco più di trentacinque i grammi di cocaina sottoposti a sequestro e sottratti al mercato. Sequestrato anche materiale per la pesatura, il taglio dello stupefacente e per il confezionamento, nonché denaro in contante da considerarsi provento dell’attività illecita.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Imperia, mentre la donna è agli arresti domiciliari, entrambi convalidati dal Gip di Imperia.

Il Questore di Imperia, alla luce della gravità dei fatti e del pericolo che ne deriva per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto la sospensione dell’esercizio pubblico per dieci giorni.