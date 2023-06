Bordighera, "unica vasca di laminazione su torrente Borghetto verrà eliminata per fare campo sportivo alle Due Strade": la segnalazione

Un lettore ci ha scritto per segnalare una situazione problematica in riferimento al campo sportivo previsto a Bordighera in località Due Strade.

"Il campo sportivo a Bordighera in progetto nella località Due Strade è situato relativamente al piano di bacino in zona gialla alla sinistra rispetto all'argine del torrente Borghetto. Alla destra di suddetto argine si trova la zona rossa, l'argine in costruzione risulta più alto rispetto a quello che protegge la zona rossa, ma anche se a fine lavori risultasse a pari livello significherebbe una protezione di una zona gialla a discapito di una zona rossa" - segnala un lettore L.R.

"Ma non solo, l'area su cui sorgerà il campo sportivo è l'unica vasca di laminazione esistente sul torrente Borghetto che i nostri amministratori hanno pensato bene di eliminare a vantaggio di un campo sportivo" - sottolinea.