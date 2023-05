Ventimiglia: vittoria di Flavio Di Muro alle elezioni, il commento dei coordinatori provinciali di 'Italia Viva'

“Preso atto della vittoria al ballottaggio del candidato del centrodestra Flavio Di Muro, al quale rivolgiamo i nostri complimenti e i migliori auguri di buon lavoro, non riteniamo assolutamente negativa l’esperienza che ha portato al ballottaggio Gabriele Sismondini e la coalizione civica, democratica e riformista che ha guidato. Anzi siamo certi che continuerà a portare avanti il buon lavoro svolto sinora con una opposizione seria e concreta in Consiglio Comunale, insieme alla consigliera Cristina D’Andrea”.

Sono le parole dei coordinatori provinciali di Italia Viva, Patrizia Acquista e Valerio Ferrari, che proseguono: “Nulla andrà perduto ma permetterà di rafforzare ciò che è stato costruito: una capace attività di ascolto delle problematiche del territorio direttamente dai cittadini, un'apertura riformista e democratica unica per Ventimiglia, città certamente meritevole per la tenacia dei suoi abitanti, capaci di affrontare situazioni critiche come nessuna altra città italiana”.

“E alle parole della presidente del Consiglio ‘Saremo sempre al fianco dei nostri sindaci’ – terminano Acquista e Ferrari - le auguriamo rivolte a tutti gli amministratori di ogni colore politico o schieramento per le grandi sfide da affrontare per il benessere di tutti”.