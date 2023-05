Taggia: consiglio comunale di lunedì, l'opposizione accusa "L'amministrazione aumenta tutto e non ci ascolta"

“Il Sindaco, gli assessori e tutti i consiglieri di maggioranza durante l’ultimo Consiglio comunale non ci hanno ripensato: applicheranno dal 2023 tutti gli aumenti delle tasse che avevano deciso. Aumenterà l’addizionale comunale, senza nessun tipo di esenzione, e colpirà tutti, soprattutto le fasce sociali più deboli, cioè i pensionati”.

Sono le parole del gruppo consiliare di opposizione ‘Progettiamo il Futuro’ a Taggia, dopo il Consiglio comunale di lunedì scorso. “Aumenterà anche l’imposta sugli immobili – prosegue - colpendo in modo specifico il settore delle abitazioni locate a canone agevolato, perché, come è stato detto in riunione dal Capogruppo e Consigliere Regionale Cerri, godevano già di troppe agevolazioni. Senza neanche valutare che questa decisione aggraverà la già difficile situazione di carenza di locazioni per abitazione principale. Aumenteranno le tariffe della Tassa sui rifiuti, nonostante gli elevati crediti che il nostro Comune vanta ancora per royalties e mancati incassi dei tributi e nonostante i molti dubbi che abbiamo espresso sul nuovo metodo di raccolta dei rifiuti che partirà nel centro storico. Abbiamo provato a proporre delle soluzioni alternative all’aumento delle imposte, attraverso alcuni emendamenti. La maggioranza, unita, ha votato contro tutti gli emendamenti. Ha votato contro l’idea di aumentare gli incassi potenziando attività di recupero crediti e lotta all’evasione. Ha votato contro la nostra proposta di portare redditività dai parcheggi, per circa 350.000 euro su base semestrale, che aveva addirittura ricevuto i pareri positivi tecnico-contabili”.

“E con grande nostra sorpresa, al capitolo parcheggi della convenzione La Fornace, per i quali siamo in attesa che gli Uffici acquisiscano al più presto la proprietà, aggiungiamo un nuovo capitolo: i parcheggi di proprietà Comunale del centro Commerciale Regione Doneghe (Carrefour). Il 99% degli abitanti del Comune credo non sappia che 239 parcheggi situati a piano strada, davanti all’entrata principale del Supermercato sono di proprietà comunale (sotto la mappa parcheggi) e che tale proprietà comunale, oltre a non aver mai prodotto redditività per le nostre casse deficitarie, comporta annualmente spese per utenze e manutenzione”.

“Siamo sicuri – termina - che anche su questa pratica il Sindaco e la Giunta o non sapevano nulla, oppure non sono mai stati informati dagli uffici competenti. Purtroppo il danno di questa inefficienza e di questa inerzia dell’Amministrazione ricade direttamente sui cittadini, ai quali, parole del Sindaco Conio, ‘non potevamo non chiedere un piccolo sacrificio’.”