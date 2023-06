Scajola pronto a governare la città democraticamente ascoltando tutti

"Un ringraziamento alla mia famiglia “sono il sostegno e il mio fondamento del mio agire quotidiano. Grazie anche a chi è stato con me i 5 anni precedenti. Grazie ai consiglieri di maggioranza e anche di minoranza che hanno lavorato con correttezza nel precedente mandato. Buon lavoro a chi dovrà indicare la strada e agli assessori che non sono più in giunta; grazie a tutta la macchina comunale per l’impegno profuso nonostante un organico ridotto. Un ringraziamento particolare alla segretaria, quindi al prefetto, alle autorità, alle categorie economiche e associazioni. Lavoreremo nell’interesse comune per Imperia. Grazie ai cittadini per l’impegno civico che hanno dimostrato", lo ha detto il sindaco Claudio Scajola introducendo la sua esposizione sugli indirizzi di governo della suo mandato-bis.

"Il 63 % delle preferenze, la maggioranza delle preferenze nelle 44 sezioni, significano che gli imperiesi ci hanno voluto e che ora ci spingono con maggiore determinazione. Il voto non sarà sovvertito da azioni sovversive. Comunque tranquilli le carte sono e saranno chiare".

"Il caos ammazza la democrazia, ascolteremo tutti, saremo aperti e contro nessuno. Decideremo e non rinvieremo. Chi mi conosce sa che amo confrontarmi. Qui non si rinvia, qui si decide per dare risposte in tempi brevi perché abbiamo bisogno di crescita"