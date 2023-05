Imperia: Consiglio comunale, Zarbano e Bracco “Scajola incompatibile per il suo ruolo di commissario all'Ato idrico”

Inizia col botto il primo consiglio comunale della seconda Amministrazione consecutiva, guidata dal sindaco Claudio Scajola.

Il consigliere di opposizione (ex candidato a sindaco di Imperia Senza Padroni) Luciano Zarbano, ha chiesto di esaminare le condizioni degli eletti e soprattutto ha sottolineato l’incompatibilità del sindaco Claudio Scajola appena riconfermato alla carica di primo cittadino di Imperia.

Scajola non solo è presidente della Provincia ma anche commissario ad acta dell'Ato idrico imperiese. Secondo il segretario generale, Rosa Puglia, invece: “E’ stata fatta una disanima completa e non sono emerse questioni di illeggibilità”. In altre parole non sussistono cause di incompatibilità".