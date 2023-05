Imperia, la minoranza si spacca in Consiglio: Laura Amoretti eletta vicepresidente

Con 19 voti contro gli 8 raccolti dalla "avversaria" Loredana Modaffari la socialista Laura Amoretti eletta nella lista del Pd è stata eletta alla vicepresidenza del consiglio nella prima seduta della nuova consiliatura

La Amoretti è stata proposta dall'ex candidato sindaco Enrico Lauretti che si avvicina cosi alla maggioranza, mentre la Modaffari dalla consigliera di "Imperia Rinasce" Daniela Bozzano.

In precedenza, come ampiamente annunciato, Simone Vassallo che già aveva condotto la seduta in quanto consigliere anziano (il più votato) era stato eletto alla presidenza.