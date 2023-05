Sanremo: mosse elettorali dietro il cambio al vertice del Casinò? Battistotti “No, giusto un avvicendamento”, Rossano “Questioni che conosce solo il sindaco”

Il Cda del Casinò di Sanremo cambia volto. L’unico elemento di continuità è Giancarlo Ghinamo, ora affiancato dagli ex assessori all’Ambiente Eugenio Nocita e Lucia Artusi subentrati oggi al posto di Adriano Battistotti e Barbara Biale.

Un cambio a un anno dalla scadenza del secondo mandato Biancheri che, per forza di cose, apre ipotetici scenari anche in chiave elettorale. Al netto dell’ottimo percorso compiuto dal vecchio Cda, lavoro riconosciuto anche dal sindaco in consiglio comunale, il cambio della guardia spinge a una lecita e logica domanda: dietro al cambio della guardia ci sono mosse elettorali?

I protagonisti, per il momento, si trincerano dietro dichiarazioni di circostanza. Alla domanda palese sull’eventuale velleità di candidatura l’ex presidente del Cda Adriano Battistotti ribatte: “No, nel senso che il mio ruolo tecnico termina consentendo la crescita del mio profilo professionale. Sono stato in consiglio comunale per circa 20 anni ed è giusto che ci sia un avvicendamento anche in quel senso”.

Linea del “no comment” mascherata da risposta anche per l’assessore alle Società Partecipate Massimo Rossano: “Sono questioni che solo il sindaco conosce e le lascio a lui. Questo è comunque un grande segno per come ha operato bene il Cda e non dimentichiamoci l’aprile 2022 con le molte difficoltà della casa da gioco. Sono state superate grazie al lavoro di tutti e oggi diamo un segno di continuità all’operato portato avanti fino ad ora, sia nell’ambito del Cda che in quello sindacale”.

Il Sindaco, Alberto Biancheri, a margine della presentazione, ha evidenziato come sia stata una decisione dettata dalla scadenza del Cda e di aver voluto affidare il nuovo mandato per soli due anni a differenza di quanto accaduto nel 2013 quando, a un anno dal termine dell'Amministrazione, venne invece affidato per tre. "Faremo la stessa cosa per la convenzione con la Rai, che sarà di soli due anni. Ma ci vorrà tempo per sedersi al tavolo delle trattative".