Elezioni regionali, il consigliere di Ventimiglia Roberto Parodi sostiene Forza Italia e Marco Scajola

Roberto Parodi, consigliere comunale di maggioranza e capogruppo dei Frontalieri a Ventimiglia, ha deciso di sostenere Forza Italia, in particolare il candidato Marco Scajola, alle prossime elezioni regionali.

"In virtù del lavoro svolto e dei risultati ottenuti per i nostri lavoratori e pensionati frontalieri, comunico che ho dato la mia disponibilità a sostenere Forza Italia e, in particolare, il candidato Marco Scajola alle elezioni regionali" - annuncia il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Roberto Parodi che ieri si è recato a Genova in occasione della presentazione ufficiale della candidatura dell'assessore regionale uscente Marco Scajola - "Ho accettato volentieri l'invito dell'onorevole Maurizio Gasparri, che conosco da vent'anni e che ci ha sempre aiutato nel rinnovo del bonus fiscale, dando la mia disponibilità a sostenere Forza Italia".

Nei giorni scorsi aveva già annunciato un possibile 'avvicinamento a qualcuno', oggi ha svelato chi è. "Lo stesso ho fatto con Marco Scajola a cui dobbiamo la tassazione ridotta al 5% per i pensionati frontalieri di Monaco. Nel segno della continuità e, soprattutto, in un futuro che non ci riporti al passato di quanto ottenuto" - afferma Parodi spiegando le motivazioni della sua scelta - "Sarò parte attiva di questa campagna elettorale come se fossi candidato in prima persona".

Non cambia, però, partito in consiglio comunale a Ventimiglia. "Per quanto riguarda il mio ruolo di consigliere comunale resterò in maggioranza con la lista Frontalieri" - mette in chiaro il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia - "Il mio futuro in Forza Italia? Lo vedremo, certo è il partito dove sono stato anche candidato in passato e che è sempre stato affianco alle mie battaglie sindacali per i nostri frontalieri".