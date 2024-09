Simone Vassallo nuovo commissario provinciale di FI: "Darò risalto ai cittadini e alle istanze del Ponente alle prossime elezioni"

Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ieri a Genova per una giornata fitta di impegni in vista delle elezioni regionali previste il 27 e 28 ottobre prossimi, ha nominato la nuova struttura commissariale del partito in provincia di Imperia.



Il nuovo Commissario provinciale di Forza Italia è Simone Vassallo, Presidente del Consiglio Comunale di Imperia. Accanto a lui, in qualità di vice commissari, ci sono Cristiano Za Garibaldi, sindaco di Diano Marina, Patrizia Badino, consigliera comunale di Sanremo, e Gabriele Amarella, consigliere comunale di Ventimiglia. All’incontro con Tajani erano presenti - tra gli altri - il capogruppo azzurro in Senato, Maurizio Gasparri, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l' europarlamentare Letizia Moratti e il sindaco di Imperia, Claudio Scajola.



“Ringrazio il Sindaco Claudio Scajola per avermi proposto come Commissario al Vice coordinatore nazionale Alberto Cirio e al Segretario nazionale Antonio Tajani dandomi così la massima fiducia - commenta il neo commissario, Simone Vassallo - in una fase decisiva per il nostro territorio, con la determinata partita delle elezioni regionali alle porte. Condivido quanto espresso in più occasioni da Claudio Scajola, che Forza Italia ha contribuito a costruirla accanto a Berlusconi e che da tempo sottolinea l’importanza che torni ad aprirsi maggiormente alla voce dei territori. Sarà il lavoro che faremo insieme ai vice commissari, dando risalto ai cittadini e alle istanza del Ponente ligure nella prossima campagna elettorale”.