Elezioni regionali, Serena Calcopietro non si candida: "Preferisco portare avanti il mio impegno per Ventimiglia"

"Ringrazio il mio partito per aver riposto fiducia in me e avermi riconosciuto un gran valore ma ho preferito portare avanti l’impegno amministrativo che ho intrapreso appena un anno fa, quando i miei concittadini ventimigliesi hanno deciso, attraverso il voto, di affidarsi a me e, grazie al loro contributo, oggi sono impegnata nel ruolo di assessore" - dice l'assessore di Ventimiglia Serena Calcopietro spiegando il motivo per cui ha deciso di rinunciare a candidarsi alle prossime elezioni regionali nella lista di Fratelli d’Italia.

"In questi giorni giravano voci su una mia possibile candidatura alle prossime elezioni regionali" - afferma Calcopietro - "Voglio fare chiarezza, ringraziando chi, a prescindere, mi ha dimostrato affetto e stima".

"Sarò, comunque, in prima linea per aiutare il mio partito, il centrodestra e il candidato presidente Marco Bucci ma, nel prossimo futuro, il mio impegno diretto sarà per la mia città, Ventimiglia, che merita la massima dedizione e che, sono certa, ci darà grandi soddisfazioni" - mette in chiaro Calcopietro.