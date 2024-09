Elezioni Regionali, il presidente ad interim Alessandro Piana: “Sensazioni positive dopo l’annuncio di Bucci” (VIDEO)

Dopo il leader della Lega, Matteo Salvini , anche il presidente ad interim di Regione Liguria, Alessandro Piana, dal Salone Nautico ha commentato la discesa in campo del sindaco di Genova, Marco Bucci, come frontman del centrodestra alle prossime elezioni regionali.

“Credo che tiri un’aria molto positiva soprattuto dopo l’annuncio di Bucci come candidato del centrodestra - ha detto Piana ai nostri microfoni - è una persona vincente e uomo del fare, i suoi risultati come sindaco di Genova sono sotto gli occhi di tutti. È un uomo concreto, e questa sua concretezza, unita alla sobrietà tipica del suo essere ligure, verrà trasmessa anche in Regione e riusciremo a portare a compimento le grandi opere e le sfide che dobbiamo portare a termine”.

E poi, in merito alle condizioni di salute del candidato presidente: “”.