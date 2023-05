Sanremo: maggioranza assente in prima commissione, Robaldo replica ad Artioli “Quanta pochezza negli atteggiamenti di qualcuno”

Dopo le accuse del consigliere di opposizione Andrea Artioli, arriva la replica del consigliere di maggioranza Mario Robaldo in merito a quanto accaduto questa mattina in prima commissione.



Scrive Robaldo: “Ho letto solo ora l’articolo apparso sul vostro giornale a riguardo della commissione consigliare di questa mattina. Io sono il “commissario” che oggi non ha partecipato alla prima commissione consigliare, vorrei semplicemente dire in “quali altri impegni” ero nascosto. Siccome ieri pioveva, sono andato oggi a fare il giro settimanale per il controllo chimico e batteriologico delle acque che a turno facciamo in tutta la provincia ora che Rivieracqua si occupa di tutto il territorio. Il giro odierno comprendeva, Riva e Santo Stefano, Civezza, Taggia (4 zone), Ceriana, San Bartolomeo, Centrale Roja, Torri, Ventimiglia per un totale di circa 160 km”.



“Stamane per avere il tempo di fare tutto sono partito presto e non ho visto la mail che la Segretaria del Presidente manda ogni volta per ricordarci i vari impegni e me ne sono dimenticato, alla telefonata del presidente di commissione alle 10, ho risposto che mi sarei collegato e nel caso non fossi riuscito, avrei dato a lui la delega per la votazione - aggiunge - combinazione a quell’ora mi trovavo in salita verso Ceriana, ho fermato la macchina e ho provato a collegarmi, ma non ho potuto per mancanza di segnale, a quel punto è scattata l’offensiva per poter scrivere quello che abbiamo letto. Ora, capisco che ci sia la volontà di far apparire l’amministratori come irresponsabili, incapaci, indegni di ricoprire il posto che occupano, ma ritengo che far mancare il numero legale solo per puntiglio e in più su una pratica di un debito fuori bilancio che mai l’opposizione ha votato una volta ma è sempre uscita, come da prassi, sia la dimostrazione di quanta pochezza c’è in certi atteggiamenti di qualcuno. In nove anni che faccio il consigliere, non mi è mai capitato di mancare una volta in presenza o con delega se non potevo, in nove anni sono mancato due o tre volte in tutti i consigli comunali che ci sono stati fino ad ora e sinceramente sentir parlare di “un brutto momento amministrativo e di pessima figura” mi sconcerta molto ed è indice di volontà persecutoria a prescindere”.



“Ricordo - conclude Mario Robaldo - che anche la maggioranza ha sempre tenuto il numero legale all’opposizione in ogni consiglio monotematico richiesto, anche quando i consiglieri rimanevano tre o quattro”.